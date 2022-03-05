Біатлонний світ разом з Україною: IBU змінив свій логотип на синьо-жовті кольори

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) солідарний з Україною. Організація змінила лого на кольори українського прапора.

IBU висловлює свою підтримку українському народові. Тепер головне лого спілки синьо-жовте.

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Та окрім цього в IBU пообіцяли надати допомогу всій українській біатлонній родині. Там зазначили, що готові допомогти тим спортсменам, які покинуть свою домівку, а також нададуть необхідне фінансове забезпечення.

IBU організував збір коштів для українського відділення Міжнародної Організації Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій у нашій країні.

2-го березня Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відсторонив російських і білоруських спортсменів від змагань під своєю егідою.

Лідер чоловічої збірної України Дмитро Підручний після вторгнення Росії на території України приєднався до лав Національної гвардії України.



Біатлонний світ разом з Україною / Фото з сайту IBU

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