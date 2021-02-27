Біатлоністка з України допустила фатальну помилку на стрільбі ЧС та була дискваліфікована

У суботу, 27 лютого, в австрійському Обертілліасі стартував юніорський чемпіонат світу з біатлону. Українська спортсменка Олександра Меркушина невдало розпочала для себе важливий турнір.

В індивідуальній гонці Україну представляли чотири біатлоністки. Однак лише три з них могли дістатись фінішної лінії.

Оце так Після завершення кар'єри, швидше за все, буду жити в Росії, – біатлоністка збірної України

Прикра помилка

16-річна Олександра Меркушина, яка є молодшою сестрою бронзової призерки чемпіонату світу Анастасії Меркушиної, припустилась жахливої помилки на стрільбі.

Юна біатлоністка стартувала у гонці в першій групі, але вже на першій стрільбі двічі влучила у "молоко", отримавши штрафні секунди. Однак це було не найстрашніше. Українка приїхала на другу для себе стрільбу та допустилась фатальної помилки.

Біатлоністка переплутала та відстрілялася з положення лежачи, коли потрібно було відпрацювати "стійку". Оскільки дане порушення карається дискваліфікацією, спортсменка зійшла з гонки відразу після другого вогневого рубежу.

Для 16-річної Олександри це перший юніорський чемпіонат світу в кар'єрі, тому така помилка через хвилювання цілком можлива.

Перемогу в індивідуалці здобула Жанні Рішар з Франції, яка випередила словенку Лєну Рєпінчу на 35 секунд, яка посіла друге місце. Трійку лідерок замкнула біатлоністка зі Словаччини Ема Капустова.

Як виступили інші українки

19. Олена Городна (1+0+0+1) +3:34,3

34. Ганна Скрипко (0+1+0+0) +5:33,7

43. Аліна Велігорська (1+0+2+2) +6:03,6

DNF Олександра Меркушина (2+0...)