Біатлоністка Білосюк понесе прапор України на закритті Олімпіади в Пекіні

У Пекіні на стадіоні "Пташине гніздо" 20 лютого відбудеться церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2022. Прапор України на параді закриття пронесе біатлоністка Олена Білосюк.

Білосюк: Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України

Білосюк – олімпійська чемпіонка 2014 року та капітанка жіночої збірної України з біатлону. На жаль, на Іграх у Пекіні Олена провела тільки одну гонку.

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Після прибуття у Пекін Білосюк захворіла на COVID-19. Наша біатлоністка змогла вийти на старт лише однієї гонки – жіночої естафети.

Попри те, що Білосюк важко перенесла захворювання, вона потужно провела свій етап і вирвала для України сьоме місце.

Це вже мої четверті Олімпійські ігри і я вперше потрапляю на парад закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим і хочу подякувати всім вболівальникам, всім українцям, які підтримували нас до останнього. Дякую!,

– сказала Білосюк.

Україна на Іграх у Пекіні

Зимові Олімпійські ігри для українських спортсменів закінчилися 18-го лютого. Протягом останніх двох днів українці не виступатимуть на Олімпіаді.

Другі поспіль Ігри наша збірна закінчилася з однією медаллю. У Пекіні "срібло" здобув Олександр Абраменко.

На попередній Олімпіаді він виборов "золото".

. Прапор України на церемонії відкриття несли фігуристка Олександра Назарова та дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Абраменко.