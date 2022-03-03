Біатлоніст Прима поділився світлиною зруйнованої школи у Чернігові, яку він закінчував

Український біатлоніст Артем Прима народився та проживає у Чернігові. Цей регіон наразі найбільше потерпає від російських окупантів.

"Захисники" продовжують руйнувати міста в Україні

У фінському Контіолахті розпочався етап Кубку світу з біатлону. Це перші змагання після Олімпіади-2022.

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Та, на жаль, українці вимушені пропустити цей етап, все через вторгнення російських військ на територію України.

У четвер, 3 березня, російські окупанти розбомбили дві школи у Чернігові. Вже відомо про дев'ять загиблих.

Одну із цих шкіл закінчив і Артем Прима.

Україна, Чернігів – школа № 21, котру я закінчив,

– написав біатлоніст.



Бойовики продовжують стріляти в мирне населення / Фото з інстаграму Прими

Російські та білоруські біатлоністи теж не зможуть виступити до кінця сезону на міжнародній арені. Міжнародний союз біатлоністів не позбавив їх права виступати, але ввід жорстокі санкції. Таким чином біатлоністи з Білорусі та Росії повинні виступати під нейтральним прапором.

Але таке рішення не задовольнило росіян та білорусів, тому вони відмовилися від участі в змаганнях до кінця сезону.

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