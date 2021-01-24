Кубок світу з біатлону-2020/2021: онлайн-трансляція

Біатлонний сезон-2020/2021 після перерви на новорічні свята повернувся 8 січня і триватиме аж до 21 березня. Любителі біатлону можуть стежити за всіма гонками, не покидаючи сайт Спорт 24.

У неділю, 24 січня, в італійському Антхольці завершується 7-й етап Кубка світу. На вболівальників чекає чоловічий мас-старт і жіноча естафета. Про це повідомляє 24 канал.

Варте уваги Кубок світу з біатлону: календар гонок та де дивитися в Україні

Розклад 7-го етапу Кубка світу

21 січня. Жіноча індивідуальна гонка (початок о 15:15)

22 січня. Чоловіча індивідуальна гонка (початок о 14:15)

23 січня. Жіночий мас-старт (початок о 14:10)

23 січня. Чоловіча естафета (початок о 16:05)

24 січня. Жіноча естафета (початок о 13:45)

24 січня. Чоловічий мас-старт (початок о 16:05)

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Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал