Кубок світу з біатлону-2020/2021: онлайн-трансляція

Біатлонний сезон-2020/2021 після перерви на новорічні свята повернувся 8 січня і триватиме аж до 21 березня. Любителі біатлону можуть стежити за всіма гонками, не покидаючи сайт Спорт 24.
У неділю, 24 січня, в італійському Антхольці завершується 7-й етап Кубка світу. На вболівальників чекає чоловічий мас-старт і жіноча естафета. Про це повідомляє 24 канал.
Варте уваги Кубок світу з біатлону: календар гонок та де дивитися в Україні
Трансляція з офіційного сайту IBU
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал