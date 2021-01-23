Біатлон: Україна фінішувала восьмою в чоловічій естафеті, драматична перемога Франції

На етапі Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці відбулася чоловіча естафета. Збірна України мала шанс поборотися за призові місця, але у підсумку фінішувала лише восьмою

На цю гонку тренерський штаб виставив такий склад: Артем Прима, Дмитро Підручний, Артем Тищенко та Антон Дудченко.

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Гонку наша команда розпочала доволі вдало, Прима довший час тримався серед лідерів. І після першої стрільби, коли він зробив один промах, йшов четвертим з відставанням у 10,9 секунди від лідера. Хоча на трасі був навіть третім.

Дещо погіршилася позиція України після другої стрільби. Прима довго цілився, допустив один промах і вийшов на трасу лише сьомим. Але знову зумів відіграти позицію, і передав естафету шостим. Відставання від лідера складало 20,5 секунд.

Дмитро Підручний теж краще провів першу половину своєї естафети. Першу стрільбу він провів чисто, тож на друге коло вийшов на четвертому місці. Але вже на трасі дозволив обігнати себе французу Фійону-Має. Але на той час у гонці склалася група лідерів з п'яти біатлоністів, який йшли один за одним. П'ятим якраз і був Підручний з відставанням у 3,9 секунди.

Але друга стрільба капітана українців не вдалася. Спочатку він зробив два промахи, тож довелося використовувати додаткові патрони. А після цього промахнувся ще один раз. Обійшлося без кола штрафу, але відставання від лідерів зросло до 28,6 секунди.

Тищенко, який біг третім, не зумів втримати темп своїх попередників. Хоча першу стрільбу теж провів чисто. І вийшов на трасу п'ятим. Але позаду нього був Тар'єй Бьо (все через коло штрафу), який зумів обійти українця. На наступній стрільбі Тищенко зробив ще один промах, але втримав нашу команду шостою.

Четвертим з українців біг Антон Дудченко. Витративши чимало сил у індивідуальній гонці за день до цього, де він лише 0,3 секунди програв в боротьбі за бронзову медаль, цього разу українець не зумів поборотися за призові місця. Він мало не одразу пропустив вперед австрійців, випавши з першої шістки. А разом з ними і фіннів. Правда чиста стрільба на першому вогневому рубежі дозволила на короткий час повернутися на сьоме місце. Та два промахи на другій стрільби відібрали важливі секунди. Україна фінішувала на восьмій позиції.

В кінцівці гонки цікавим було боротьба за перше місце. Збірна Норвегії з одним колом штрафу вирвалася в лідери. Останнім біг Йоганнес Бьо. Але одразу за норвежцем був француз Емільєн Жаклен. Відставання було 0,6 секунди. І вдало обрана позиція на одному з поворотів дозволила французу обійти суперника та вийти в лідери. А відтак і здобути перемогу.

Чоловіча естафета. Результати:

1. Франція (0+9) 1:14:25,8

2. Норвегія (1+9) +0,8

3. Росія (1+7) +50,8

...

8. Україна (0+8) +2:36,9