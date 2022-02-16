Фатальна стрільба Джими та боротьба Білосюк: Україна сьома в жіночій естафеті на Олімпіаді-2022

Змагання з біатлону на Олімпіаді підходять до завершення. У середу, 16 лютого, відбулася остання командна гонка – жіноча естафета.

Оптимістичний початок гонки

Тривалий час участь збірної України в жіночій естафеті на Олімпіаді у Пекіні була під питанням. Напередодні початку стартів дві біатлоністки – Олена Білосюк та Дар'я Блашко здали позитивні тести на коронавірус, а Валентина Семеренко достроково покинула Китай через проблеми зі здоров'ям, повідомляє 24 канал.

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Перший етап у складі збірної України бігла Ірина Петренко, далі на старт вийшла Юлія Джима, третьою була Анастасія Меркушина, а Олена Білосюк – фінішерка естафети.

Петренко досить оптимістично розпочала свій етап. Ірина чисто відстрілялася на першому рубежі, після виходу зі стадіону вона була 8-ю.

На "стійці" українка відпрацювала аналогічно. Біатлоністка фінішувала 10-ю, до головного лідера – Німеччини її відділяли 20 секунд.

Провальна стрільба Джими

Всі сподівання були на лідерку української команди Джиму. Проте стрільбу лежачи Юлія завершила не надто вдало. Біатлоністка відправила збірну України на одне штрафне коло. Таким чином біатлоністка продовжила боротьбу на 16-й позиції.

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На вирішальнішому рубежі Джима знову змусила вболівальників нервуватися. Українка використала три додаткових патрони та вбереглася від штрафних метрів дистанції. Юлія передала естафету на 12-й позиції.

Меркушина у своєму ритмі відпрацювала на першому рубежі. Швидко, а головне точно Анастасія закрила всі мішені. Неймовірну влучність українка продемонструвала і на стрільбі стоячи. Біатлоністка впоралася зі стрільбою без використання додаткових патронів.

Анастасія завершила свій етап на 8-й сходинці.

Розв'язка естафетної гонки

Вже традиційно останньою на старт вийшла Олена Білосюк. Олімпіада склалася для біатлоністки ненайкращим чином. Через коронавірус українка пропустила індивідуальні старти. Тож естафета була для неї дебютною на Іграх-2022.

Хоч Олена і не тішила своїм ходом на дистанції, що було прогнозовано, та на вогневому рубежі Білосюк справилася добре. Українка чисто відпрацювала на обох рубежах. Біатлоністка фінішувала 7-ю. На останніх метрах дистанції спортсменка обігнала представницю Чехії.

Олімпійськими чемпіонками в естафеті стали представниці Швеції. Другими фінішували спортсменки ОКР, а "бронза" дісталася німкеням.

Результати жіночої естафети на Олімпіаді-2022

1. Швеція

2. ОКР

3. Німеччина

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7. Україна