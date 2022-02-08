Підручний втратив медаль на Олімпіаді-2022: результати чоловічої "індивідуалки"

На Олімпіаді у Пекіні завершилася індивідуальні старти у чоловіків. Чотири представники України вийшли на старт.

Підручний претендував на п'єдестал

Першим з українців індивідуальну гонку розпочав Дмитро Підручний – 21 стартовий номер, пізніше на дистанцію вийшов Артем Прима (46). Антон Дудченко стартував 63-м, а Богдан Цимбал – 91-м, повідомляє 24 канал.

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На першій стрільбі Підручний закрив всі мішені. Проте на "стійці" він схибив одного разу. На жаль, після третього вогневого рубежу Дмитро вийшов з однією штрафною хвилиною.

Українець не закрив одну мішень і під час останньої стрільби. То ж до основного часу Дмитра додалися три додаткові хвилини.

Біатлоніст фінішував на 18-й позиції.

Цікаво, що завдяки чистій стрільбі Підручний міг опинитися на п'єдесталі.

Артем Прима розпочав першу стрільбу лежачи з однієї хиби. На другому рубежі покращити ситуацію не вдалося – ще дві штрафні хвилині.

Друга "лежка" була поблажливою для спортсмена – перший нуль за гонку. На останній стрільбі Прима схибив раз. У фінішному протоколі Артем опинився на 37-му місці.

Дебют Дудченка та Цимбала

Для Дудченка та Цимбала Олімпіада у Пекіні є дебютною. "Індивідуалка" – перший страт для біатлоністів на Іграх-2022.

Індивідуальна гонка є однією з улюблених для Антона. Бо ж саме у цій дисципліні йому вдавалося демонструвати найкращі результати.

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На першому рубежі Дудченко припустився однієї хиби. Проте на стрільбі стоячи він закрив всі мішені. На жаль, останній вогневий рубіж не обійшовся для українця без промахів. Цього разу біатлоніст схибив двічі. У підсумку Антон посів 50-ме місце.

Для Цимбала старт на Олімпіаді розпочався не найкращим чином. Відразу три постріли відправилися в "молоко". На "лежці" Богданові вдалося покращити свої позиції, спортсмен закрив всі мішені.

У другій частині гонки біатлоніст знову зазнав невдачі – одна штрафна хвилина на третій стрільбі. На останньому рубежі Цимбалові вдалося зібратися – другий нуль.

Тріумф Фійона-Має та історичне досягнення Смольського

Олімпійським чемпіоном в індивідуальній гонці став представник Франції Кентен Фійон-Має. Дві штрафні хвилини не завадили біатлоністові очолити п'єдестал. "Срібло" Ігор-2022 дісталося білорусові Антону Смольському. "Бронзу" здобув лідер Норвегії Йогеннес Бьо, який також мав дві хиби.

Результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Кентен Фійон-Має (Франція, 0+1+1+0) 48:47.4

2. Антон Смольський (Білорусь, 0+0+0+0) +14.8

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+0+1) +31.1

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18. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +3:01.9

37. Артем Прима (1+2+0+1) +4:48.8

50. Антон Дудченко (1+0+2+1) +6:07.5

55. Богдан Цимбал (3+0+1+0) +6:31.6