Дестьйо вкрав у росіянина перемогу в мас-старті, Бьо виграв великий Кришталевий глобус

У шведському Естерсунді 21 березня відбулася остання гонка сезону-2020/2021. Перемогу в чоловічому мас-старті 10 етапу Кубка світу здобув француз Сімон Дестьйо.

Результати гонки

1. Сімон Дестьйо (Франція)

2. Едуард Латипов (Росія)

3. Йоханнес Бьо (Норвегія)

…

27. Дмитро Підручний (Україна)

До речі Тандреволд попри 5 промахів виграла мас-старт, Юлія Джима зупинилася за крок до топ-10

Хід гонки

Як і жіноча гонка, чоловічий мас-старт також був під загрозою зриву через несприятливу погоду. Та попри сильний вітер обидві гонки відбулися.

Боротьбу в чоловічому мас-старті загострювало те, що норвежці Йоханнес Бьо та Стурла Легрейд мали визначити, хто ж виграє великий Кришталевий глобус. Обидва мали практично рівні шанси.

На відміну від жінок, чоловіки на першій стрільбі допускали не так багато промахів. У лідери вийшов Ветле-С'ястад Крістіансен. Лагрейд також був серед лідерів завдяки чистій стрільбі. Натомість Бьо опинився за межами топ-10 через промах.

Єдиний українець Дмитро Підручний з одним промахом був у топ-20.

Після другої стрільбі тільки Беньямін Веґер та Едуард Латипов не допускали промахів і захопили проміжне лідерство. Лагрейд та Бьо синхронно пішли на штрафне коло. Підручний допустив ще один промах і випав з топ-20.

Перша стійка дещо перевернула гонку. У лідери вийшли Антонен Ґіґонна та Бенедікт Долль. Бьо цього разу працював чисто і випередив Лагрейда, який пішов на штрафне коло.

Дмитро Підручний допустив третій промах в гонці та перебував за межами топ-25.

Долю мас-старту та великого Кришталевого глобуса вирішувала остання стійка. Попри штиль Долль допустив 3 промахи а Гігона аж 4. Найкраще спрацював Латипов та Сімон Дестьйо. На фініші перемогу вирвав француз!

Йоханнес Бьо допустив всього один промах, чого вистачило, щоб фінішувати третім. Нерви молодого Лагрейда не витримали і з 2 промахами він не зміг випередити Бьо – 8 місце.

Таким чином, Йоханнес Бьо впевнено виграв великий Кришталевий глобус сезону-2020/2021.

Підручний допустив черговий промах і фінішував на 27 місці.