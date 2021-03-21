Дестьйо вкрав у росіянина перемогу в мас-старті, Бьо виграв великий Кришталевий глобус

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Джерело:

24 канал

У шведському Естерсунді 21 березня відбулася остання гонка сезону-2020/2021. Перемогу в чоловічому мас-старті 10 етапу Кубка світу здобув француз Сімон Дестьйо.

Результати гонки

1. Сімон Дестьйо (Франція)
2. Едуард Латипов (Росія)
3. Йоханнес Бьо (Норвегія)

27. Дмитро Підручний (Україна)

До речі Тандреволд попри 5 промахів виграла мас-старт, Юлія Джима зупинилася за крок до топ-10

Хід гонки

Як і жіноча гонка, чоловічий мас-старт також був під загрозою зриву через несприятливу погоду. Та попри сильний вітер обидві гонки відбулися.

Боротьбу в чоловічому мас-старті загострювало те, що норвежці Йоханнес Бьо та Стурла Легрейд мали визначити, хто ж виграє великий Кришталевий глобус. Обидва мали практично рівні шанси.

На відміну від жінок, чоловіки на першій стрільбі допускали не так багато промахів. У лідери вийшов Ветле-С'ястад Крістіансен. Лагрейд також був серед лідерів завдяки чистій стрільбі. Натомість Бьо опинився за межами топ-10 через промах.

Єдиний українець Дмитро Підручний з одним промахом був у топ-20.

Після другої стрільбі тільки Беньямін Веґер та Едуард Латипов не допускали промахів і захопили проміжне лідерство. Лагрейд та Бьо синхронно пішли на штрафне коло. Підручний допустив ще один промах і випав з топ-20.

Перша стійка дещо перевернула гонку. У лідери вийшли Антонен Ґіґонна та Бенедікт Долль. Бьо цього разу працював чисто і випередив Лагрейда, який пішов на штрафне коло.

Дмитро Підручний допустив третій промах в гонці та перебував за межами топ-25.

Долю мас-старту та великого Кришталевого глобуса вирішувала остання стійка. Попри штиль Долль допустив 3 промахи а Гігона аж 4. Найкраще спрацював Латипов та Сімон Дестьйо. На фініші перемогу вирвав француз!

Йоханнес Бьо допустив всього один промах, чого вистачило, щоб фінішувати третім. Нерви молодого Лагрейда не витримали і з 2 промахами він не зміг випередити Бьо – 8 місце.

Таким чином, Йоханнес Бьо впевнено виграв великий Кришталевий глобус сезону-2020/2021.

Підручний допустив черговий промах і фінішував на 27 місці.