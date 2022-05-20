Безус: Побачимося завтра

Про свій відхід із клубу Роман Безус повідомив у своєму інстаграмі. Футболіст виклав фото, де українець сидить на фоні камер та дає інтерв'ю.

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Півзахисник заявив, що настав час прощатись із Гентом, анонсувавши останній матч за бельгійців. Щемливості додає той момент, що цей прощальний поєдинок відбудеться на очах уболівальників Гента.

Настав час прощатися, "буйволи". Побачимося завтра,

– підписав світлину Безус.



Прощальне слово Безуса у Генті / Фото з інстаграму футболіста

У суботу, 21 травня, Гент зіграє вдома проти Шарлеруа. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Футболісту не вдалось вдарити по руках із клубом у питанні нового контракту. Тому може перейти у нову команду на правах вільного агента та дістанеться абсолютно безкоштовно.

Деталі. Контракт Безуса з Гентом спливає 30 червня 2022 року.

Один із перших, хто прокоментував цю світлину Безуса, був нападник Бенфіки та збірної України Роман Яремчук. Гент – не чужий клуб для Романа, який раніше теж виступав у футболці цього бельгійського клубу. Яремчук назвав Безуса легендою, додавши смайлик червоного сердечка.

Зюлте-Варегем може стати наступним клубом Безуса. Саме інформацію про інтерес цього клубу літала у ЗМІ. Тому Роман може залишитись у Бельгії.

Кар'єра Романа Безуса