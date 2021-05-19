Безус несподівано може залишитись у Генті

Бельгійський Гент хоче залишитись у своєму складі Романа Безуса. Український футболіст може продовжити угоду з клубом.

Гент кардинально змінив рішення щодо Безуса

У січні 2021 року бельгійський клуб запропонував Роману Безусу змінити команду. Однак українець вирішив спробувати заслужити своєю грою стабільне місце на футбольному полі.

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У другій частині сезону український півзахисник демонстрував на полі куди яскравішу гру. Гравець все частіше отримував довіру від тренерського штабу Гента та став одним із ключових футболістів команди.

Керівництво бельгійців змінили свою думку про Безуса та запропонують українцю новий контракт. Чинна угода 30-річного легіонера з України розрахована до кінця червня 2022 року.

Безус вперше прийшов у Гент у січні 2019 року, коли перейшов із Сент-Трюйдена. У цьому сезоні футболіст відіграв у футболці бельгійського клубу 35 матчів, у яких забив 6 м'ячів та віддав таку ж кількість гольових передач.

До завершення сезону Генту залишилось зіграти два поєдинки – проти Стандарта (19 травня) та Мехелена (22 травня).

Не виключено, що у літнє трансферне вікно команду покине український захисник Ігор Пластун, який остаточно втратив місце у заявці клубу. Також після Євро-2020 дороги Гента та забивного нападника Романа Яремчука розійдуться.