Безус знайшов новий клуб: українець продовжить кар'єру на Кіпрі
6 серпня 2022 , 18:35Читать новость на русском
Джерело:ФК Омонія
Український півзахисник Роман Безус обрав собі новий клуб. Віднині хавбек виступатиме на Кіпрі за Омонію.
Деталі переходу українця
Попередні 6 років Безус грав у Бельгії. У 2016 році українець приєднався до місцевого Сент-Трюйдена, а у 2019-му перейшов до Гента.
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У сезоні, що минув, українцеві вдалося вперше здобути трофей за кордоном. Гент здобув Кубок Бельгії, у фіналі здолавши Андерлехт. У тому матчі Роман вийшов у стартовому складі й провів на полі 88 хвилин.
Незабаром Безус прибуде до розташування Омонії для підписання угоди. Зазначають, що контракт розрахований на 2 роки.
Що відомо про українського гравця
- 31-річний український півзахисник – чемпіон України 2015 року в складі Динамо, триразовий володар Кубка України в складі киян (2014 – 2015) та Ворскли"(2009).
- На рівні елітного українського дивізіону також загравався за Дніпро.
- Також Роман є гравцем національної команди. За "синьо-жовтих" він забив 5 голів у 24 матчах. Востаннє виступав за головну команду країни в червні 2021-го (в матчі Євро-2020 зі Швецією – 2:1).
- У минулому сезоні він зіграв у 36 матчах за Гент в усіх турнірах, де збив 3 голи та віддав 5 результативних передач.