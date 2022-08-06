Безус знайшов новий клуб: українець продовжить кар'єру на Кіпрі

Український півзахисник Роман Безус обрав собі новий клуб. Віднині хавбек виступатиме на Кіпрі за Омонію.

Деталі переходу українця

Попередні 6 років Безус грав у Бельгії. У 2016 році українець приєднався до місцевого Сент-Трюйдена, а у 2019-му перейшов до Гента.

Варте уваги Драмбаєв присвятив свій дебютний гол у чемпіонаті Бельгії батькові, який воює на передовій

У сезоні, що минув, українцеві вдалося вперше здобути трофей за кордоном. Гент здобув Кубок Бельгії, у фіналі здолавши Андерлехт. У тому матчі Роман вийшов у стартовому складі й провів на полі 88 хвилин.

Незабаром Безус прибуде до розташування Омонії для підписання угоди. Зазначають, що контракт розрахований на 2 роки.

Що відомо про українського гравця