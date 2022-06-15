Без волі до перемоги: збірна України три роки не може перемогти, якщо першою пропустить гол

Збірна Україна зіграла матч Ліги націй проти Ірландії. Пропустивши ще в першому таймі, нашій команді вдалося зрівняти рахунок. Але не виграти матч.

Цей матч став черговим, коли збірна України не знає смаку перемог, якщо пропускає першою. Так триває вже понад три роки.

До теми Довбик врятував Україну від першої поразки у Лізі націй у матчі проти Ірландії: відеоогляд

Востаннє вольова перемога українців була зафіксована ще 25 березня 2019 року. Тоді у матчі проти Люксембургу на виїзді Турпель забив у наші ворота на 34-й хвилині. Але ще до перерви Циганков зрівняв рахунок. А перемогли ми завдяки автоголу Жерсона Родрігеша за 90+3 хвилині.

Для розуміння, на той час Жерсон Родрігеш ще не був гравцем "Динамо", а виступав в Японії за "Джубіло Івата". Це вже потім був трансфер в київський клуб, постійні скандали, за якими послідували оренди в різні клуби, а також син від української тенісистки Ольги Янчук.

Але повернімося до збірної України та її подальшого шляху. Цей матч проти Люксембургу був другим у відборі на Євро-2020, який ми пройшли без поразок – 6 перемог та дві нічиї. І загалом вперше в історії закінчили календарний рік без поразок.

А далі був карантин і перерва на футбол довжиною майже в рік. Після чого була ганебна рекордна поразка 7:1 від Франції. І скандальний виліт з елітного дивізіону Ліги націй через скасований матч проти Швейцарії. Ми його не зіграли через позитивні тести на коронавірус в команди.

2021 рік почався з чотирьох поспіль нічиїх з рахунком 1:1. Далі було Євро-2020, де ми дійшли до чвертьфіналу. Правда там ми програли три з п'яти матчів. В кожній з цих ігор суперник першим забивав нам гол.

Після цього – продовження відбору на ЧС-2022, де нам таки вдалося заскочити на останню сходинку вагона, що вже відправлявся в Катар. Але не сам вагон. На "синьо-жовтих" ще чекав плей-офф.

Плани на 2022 рік нам зіпсувала Росія. Через війну футбол відійшов на другий план. Та все ж в травні наша команда таки зіграла товариські матчі, а після цього й офіційні, серед яких і плей-офф у відборі на Мундіаль. Спочатку обіграли Шотландію, а потім поступилися Уельсу. Саме вона позбавила нас місця на ЧС-2022. У цьому матчі був забитий єдиний гол, і саме у наші ворота.

Відтак за цей час ми зіграли 41 матч (гра проти Швейцарії не врахована), як офіційні, так і товариські. В цих іграх ми 14 разів першим пропускали. І лише п'ять разів зводили ці матчі до нічийного результату – проти Нігерії, Сербії, Франції, Бахрейну та Ірландії. Ще дев'ять разів ми програвали, якщо суперник першим відзначався – Іспанії, Франції, двічі Німеччині, Польщі, Нідерландам, Австрії, Англії та Уельсу.

Але на цю статистику можна поглянути й з іншої сторони. 2 вересня 2011 року збірна України востаннє програла, першою забивши у матчі. Сталося це в товариській грі проти Уругваю. Тоді Ярмоленко забив вже на першій хвилині цього матчу, а гра закінчилася з рахунком 2:3.

З того часу наша команда зіграла 120 матчів. Так, були болючі поразки. Але якщо наші футболісти забивали першим в матчі, то вони вже не програвали.