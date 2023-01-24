Без сюрпризів: Павелко назвав нового головного тренера збірної України
Андрій Павелко не став уникати питань на зустрічі, яка проходить між журналістами та президентом Української асоціації футболу. Павелко назвав нового головно тренера "синьо-жовтих" та з певним "але".
Андрій Павелко відповів на питання журналістів "хто ж стане новим головним тренером збірної?". Президент Української асоціації футболу назвав ім'я Сергія Реброва.
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Андрій Павлеко розповів чому ексдинамівець ще не очолив головну команду.
Так, ми з Сергієм Ребровим спілкуємось. Ми маємо дуже багато спільних поглядів. Ми вважаємо, що Ребров може принести до збірної іспанської моделі з іспанськими спеціалістами. Це стосуватиметься не лише гри національної збірної, а й молодіжних команд також. Вважаю, що це чудовий хід. Але зараз у Сергія Реброва є діючий контракт. Тому всіх прошу трохи зачекати. Ми дуже хочемо оголосити якесь рішення, але є правила, є контракт, який Сергій має виконувати.
– розповів Павелко.
Також президент Української асоціації футболу подякував колишньому наставнику "синьо-жовтих" Олександру Петракову.
Хочу подякувати Олександру Петракову. Він чудово відпрацював із нашою збірною. Ми мали шанс потрапити і на ЧС, і повернутися до групи А в Лізі націй. Але треба рухатись далі,
– зазначив Павелко.
Олександр Петраков у збірній України
- З дорослою командою "синьо-жовтих" досягти висот тренеру не вдалось.
- Петраков очолив збірну України під час відбору до ЧС-2022 у Катарі. Головній команді країни вдалось зайняти другу позицію у відбірковій групі, що дозволило "синьо-жовтим" пробитись у раунд плей-офф.
- Там українці впевнего здолали збірну Шотландії, але після того неочікувано поступились збірній Уельсу, яка зайняла місце збірної України на ЧС, який згодом провалила.
- Також Петракову не вдалось довести "синьо-жовтих" до підвищення до дивізіону А у Лізі Націй. Україна залишилась у дивізіоні В.
- Зараз Петраков очолює збірну Вірменії, з якою має непогані шанчи вийти на Євро-2024 на фоні слабкої відбвіркової групи.