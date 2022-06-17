Без святкування: Бущан розповів про своє таємне весілля

Голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан вдруге одружився. Футболіст розповів про своє таємне весілля.

Бущан: Вирішили приїхати до Києва і на рідній землі розписатися

Про весілля Бущана стало відомо з публікацій його друзів у соцмережах. Сам же голкіпер не поширював світлини зі свята.

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Гравець національної команди зазначив, що весілля не святкували. Пара розписалася у Києві.

Хотілось в нормальних обставинах, але після збірної вирішили приїхати до Києва і на рідній землі розписатися. Думали раніше, хотіли цього літа відсвяткувати. Але обставини такі, що прийшлося тільки розписатися, ну нічого. Рішення прийняли під час війни,

– сказав Бущан.

Георгій був навіть проти того, аби його рідні публікували світлини з весілля у своїх соцмережах. Він вважає, що зараз це не доречно.

"Гучне свято? Ні-ні. Яке може бути зараз свято? Я взагалі був проти, щоб навіть друзі виставляли світлини, тому що зараз такий час, що краще зайвий раз не виставляти таке.

Але життя триває, і я приїхав спеціально до нас додому, щоб ми розписалися. Святкування не було. В колі друзів тільки посиділи і все. Не було нікого з команди, тому що хлопці грали", – зазначив голкіпер.

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