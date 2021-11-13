Без проблем, малий, – епатажний МакГрегор прийняв виклик російського бійця
Джерело:твітер Конора МакГрегора
Ірландський боєць Конор МакГрегор прийняв виклик тимчасового чемпіона UFC у найлегшій вазі росіянина Петра Яна. Він також додав, що поєдинок можна провести найближчим часом.
"Найближчим часом ми влаштуємо спаринг"
Російський боєць зухвало звернувся у твітері до МакГрегора. Він написав, що ірландець навряд чи погодиться битися з ним.
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"Коноре, ми всі знаємо, що ти любиш поговорити, але давай одразу перейдемо до справи. Якщо ти дійсно хочеш боксувати чи битися, мене не хвилює вагова категорія та правила бою. Тримаю парі, ти не прийдеш", – заявив росіянин.
Зірковий боєць не лишив без уваги заяву Петра Яна та прийняв його запрошення.
Лол, без проблем, малий. Найближчим часом ми влаштуємо спаринг чи щось подібне. Ми приймемо тебе та твою команду в Ірландії на одному з наших шоу у боксерському клубі Crumlin. Ми розберемося з цим, хлопче. Нехай благословить тебе Бог,
– написав Конор у своєму твітері.
- 28-річний Ян у своїй кар'єрі змішаних єдиноборств 16 разів перемагав та зазнав 2 поразки. Росіянин виступає у найлегшій вазі.
- МакГрегор здобув 22 перемоги та програв 6 боїв у кар'єрі. Він виступає у легкій вазі.
- Нещодавно ірландець повідомив, що повністю відновився після травми та провів перше тренування.
- У 2021 році Конор двічі виходив на ринг проти Дастіна Пор'є. Проте перемогти американця йому так і не вдалося, у другій зустрічі він зламав ногу.