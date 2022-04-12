Без підтримки британців для Джошуа: Велика Британія може не прийняти реванш проти Усика

Боксер готуються до другого поєдинку в історії їх протистояння. Наразі немає офіційного підтвердження щодо реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Хірн: Ми не можемо вибрати місце, де Усику заплатять менше

Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, розповів, що реванш проти Олександра Усика навряд чи відбудеться на очах рідних уболівальників британського боксера. Другий бій між боксера може відбутись вже не у Великій Британії.

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"Якщо усе складеться з контрактами та виплатами за право провести бій, то, чесно кажучи, нам буде дуже складно привезти Усика до Великої Британії", – розповів промоутер британця.

Ми не можемо вибрати місце, де Усику заплатять значно менше. Ми хочемо провести бій у Лондоні, це було б великою перевагою для Джошуа, але виплата за право організувати поєдинок генерує вдвічі більше грошей. Усик нізащо не дозволить влаштувати бій у Лондоні. Так що нам потрібно взяти це до уваги, але Джошуа просто хоче битися,

– додав Хірн.

Наразі немає офіційного підтвердження поєдинку, але вже у найближчі два тижні сторони узгодять усі деталі та підпишуть контракт про бій.

Нагадаємо, що перший двобій між Усиком та Джошуа відбувся у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.

Що відомо про реванш Усик – Джошуа