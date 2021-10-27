Без обмежень – соціальний проєкт, який знайомить із українськими героями Паралімпіади в Токіо

У листопадовому номері відомого журналу Vogue UA представлять новий соціальний проєкт – "Без обмежень". Перша леді Олена Зеленська підтримала паралімпійців у межах ініціативи.

"Про кожного з них можна знімати фільм"

Новий соціальний проєкт "Без обмежень" знайомить українців з атлетами, героями Паралімпіади в Токіо.

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Олена Зеленська вже не вперше зустрічається з паралімпійцями. Вона була присутня на нагородженні спортсменів після повернення з Токіо.

Про кожного з них можна знімати фільм, у кожного — своя сильна особиста історія. Я мрію, щоб на зошитах наших школярів був не Роналду, а Максим Крипак,

– наголосила перша леді.

Два роки тому Олена Зеленська анонсувала свої майбутні проєкти. Вона також виокремила тему безбар’єрності — створення рівних можливостей для всіх українців.

Проєкт першої леді передбачає розроблення безбар’єрної інфраструктури в містах України для людей з інвалідністю, людей похилого віку, сімей з дітьми – і підтримку паралімпійців.

"Безбар’єрність – лише один з проєктів, але емоційно найбільш значущий для мене. Він глобальний, здавалося б — не подужати; але, попри все, мені хочеться зробити якомога більше", – розповіла Олена Зеленська.

У листопадовому номері Vogue UA вийдуть інтерв'ю зі всіма паралімпійцями, які брали участь у зйомці.