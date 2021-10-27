"О каждом из них можно снимать фильм"

Новый социальный проект "Без ограничений" знакомит украинцев с атлетами, героями Паралимпиады в Токио.

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Елена Зеленская уже не впервые встречается с паралимпийцами. Она присутствовала на награждении спортсменов после возвращения из Токио.

О каждом из них можно снимать фильм, у каждого — своя сильная личная история. Я мечтаю, чтобы на тетрадях наших школьников был не Роналду, а Максим Крипак,

– подчеркнула первая леди.

Два года назад Елена Зеленская анонсировала свои будущие проекты. Она также выделила тему безбарьерности – создания равных возможностей для всех украинцев.

Проект первой леди предусматривает разработку безбарьерной инфраструктуры в городах Украины для людей с инвалидностью, людей пожилого возраста, семей с детьми и поддержку паралимпийцев.

"Безбарьерность – лишь один из проектов, но эмоционально наиболее значимый для меня. Он глобальный, казалось бы – не осилить; но, несмотря ни на что, мне хочется сделать как можно больше", – рассказала Елена Зеленская.

В ноябрьском номере Vogue UA выйдут интервью со всеми паралимпийцами, которые участвовали в съемке.