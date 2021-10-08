Без нових втрат: збірна України прилетіла до Гельсінкі на матч з Фінляндією – відео
Джерело:УАФ
Делегація головної команди країни разом з Олександром Петраковим і футболістами вже освоюється у Фінляндії. Увечері 7 жовтня "синьо-жовті" приземлились у Гельсінкі.
Переліт чартерного літака збірної України тривав дві години 15 хвилин. Приземлившись в аеропорту Гельсінкі, "синьо-жовті" мали пристойну пішу прогулянку по коридорах величезного терміналу.
До слова Фінляндія – Україна: хто розсудить матч відбору чемпіонату світу-2022
Спочатку хвилин 10 забрала дорога від пасажирського "рукава" в пункт паспортного і прищепного контролю. Успішно пройшовши цю процедуру, українська делегація досить швидко отримала багаж і знову подолала більшу дистанцію до місця паркування автобусу. Прес-служба УАФ надала відео, як команда добиралася в Гельсінкі.
Збірна України прибула у Фінляндію: дивіться відео
Вже 8 жовтня, виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков і один з гравців команди зустрінуться з представниками засобів масової інформації. Початок – о 18:30.
О 19:00 почнеться тренування збірної України на поле Олімпійського стадіону Гельсінкі, перші 15 хвилин якого традиційно будуть відкритими для ЗМІ.
Фінляндія – Україна: перед матчем
- Матч Фінляндія – Україна пройде 9 жовтня в Гельсінкі. Початок – о 19:00.
- На даний момент збірна України посідає друге місце в групі D відбору на ЧС-2022, маючи в своєму активі п'ять очок після п'яти зіграних турів. Стільки ж має і Фінляндія, але після чотирьох проведених матчів.