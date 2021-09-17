Без Маліновського: Петраков оголосив склад збірної України на матчі у жовтні

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список з 25 гравців, які викликані до команди на матчі у жовтні. У списку відсутній півзахисник Руслан Маліновський.

У жовтні збірна України проведе два матчі – проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії та Герцеговини (12 жовтня, Львів). на ці матчі Олександр Петраков викликав 25 гравців. Ще восьмеро виконавців внесені до резервного списку.

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Варто відзначити що у заявці відсутній півзахисник Руслан Маліновський. Футболіст та тренер мали конфлікт у ЗМІ після матчів у вересні – Петраков звинуватив гравця у тому, що той не захотів залишатися на матч з Чехією. Маліновський виклав свою версію подій.

Окрім того, головний воротар збірної України на Євро-2020 Георгій Бущан потрапив до резервного списку.

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла). Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія). Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща). Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар). Резервний список: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря Луганськ), Владислав Калітвінцев (Десна), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1).

Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.