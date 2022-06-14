Без головного нападника: збірна України оголосила заявку на матч проти Ірландії

У вівторок, 14 червня, збірна України зіграє заключний червневий матч Ліги націй. У польському Лодзі українці зустрінуться з Ірландією.

Тренерський штаб національної команди визначився з заявкою на матч проти ірландців. Всього до списку наставника потрапило 22 виконавці.

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Ярмоленко, Соболь, Сирота та Попов, попри всі проблеми, які виникали під час підготовки до гри з Ірландією, таки потрапили до заявки збірної України. Пропустять гру Яремчук та Піхальонок.

Заявка збірної України на матч проти Ірландії

Голкіпери: Лунін, Різник.

Захисники: Бондар, Качараба, Попов, Забарний, Миколенко, Сирота, Соболь, Караваєв, Матвієнко.

Півзахисники: Сидорчук, Ігнатенко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Мудрик, Циганков, Зінченко, Зубков.

Нападники: Сікан, Довбик.

Чому до заявки не потрапив Яремчук

Напередодні матчу головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про кадрові проблеми в команді. За його словами, Роман Яремчук пошкодив гомілкостоп, футболіст має пройти МРТ.

Також під питанням був і Руслан Маліновський, оскільки після гри з Вірменією у нього підвищилася температура.

Тренер розповів, що під час тренувань зіштовхнулися Денис Попов та Едуард Соболь. Наставник команди назвав це "ігровим зіткненням".

Матч Україна – Ірландія відбудеться 14 червня. Початок зустрічі о 21:45.