Без Буяльського: заявка Динамо на гру проти Баварії у Лізі чемпіонів

Київське Динамо вирушило у Мюнхен на гру другого раунду Ліги чемпіонів. 29 вересня чемпіон України зіграє проти Баварії.

Бойовий склад "біло-синіх"

Тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу взяв із собою на гру 24-х футболістів. Не полетів у Мюнхен один із лідерів команди Віталій Буяльський.

Цікаво дізнатись У Динамо були проблеми з вильотом на гру з Баварією у Лізі чемпіонів: що сталось

Футболіст пропустить єврокубковий матч через травму. Гравці похизувались елегантними костюмами. Разом із основною командою у Німеччину вирушила юнацька команда, яка проведе гру проти своїх однолітків у рамках 2-го туру Юнацької Ліги УЄФА.

Заявка Динамо на гру з Баварією

Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун

Бойко, Бущан, Моргун Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний

Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний Півзахисники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо, Антюх

Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо, Антюх Нападники: Шкурін, Супряга

Гра юнацьких команд відбудеться 29 вересня о 17:00.Матч Баварія – Динамо відбудеться 29 вересня. Стартовий свисток італійського арбітра Марко Гуїди пролунає о 22:00. Суддя ще жодного разу не перетинався із цими клубами. Майбутній поєдинок буде для нього лише третім у кар’єрі у групових етапах Ліги чемпіонів.