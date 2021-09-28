Без Буяльського: заявка Динамо на гру проти Баварії у Лізі чемпіонів
28 вересня 2021 , 11:31Читать новость на русском
Джерело:твітер Динамо
Київське Динамо вирушило у Мюнхен на гру другого раунду Ліги чемпіонів. 29 вересня чемпіон України зіграє проти Баварії.
Бойовий склад "біло-синіх"
Тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу взяв із собою на гру 24-х футболістів. Не полетів у Мюнхен один із лідерів команди Віталій Буяльський.
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Футболіст пропустить єврокубковий матч через травму. Гравці похизувались елегантними костюмами. Разом із основною командою у Німеччину вирушила юнацька команда, яка проведе гру проти своїх однолітків у рамках 2-го туру Юнацької Ліги УЄФА.Гра юнацьких команд відбудеться 29 вересня о 17:00.
Заявка Динамо на гру з Баварією
- Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун
- Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний
- Півзахисники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо, Антюх
- Нападники: Шкурін, Супряга