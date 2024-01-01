Без бою: Джервонті Девісу віддали пояс, яким раніше володів Ломаченко

Американський боксер Джервонта Девіс став володарем поясу WBA Super у легкій вазі. Останнім часом цей титул належав Девіну Хейні, який піднявся на дивізіон вище.

Чемпіонський пояс легкої ваги WBA Super, яким до останнього часу володів американець Девін Хейні, тепер належить іншому боксеру зі США – Джервонті Девісу. Це трапилося через відмову Хейні захищати титул.

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Колишній пояс Ломаченка отримав нового власника

Девін Хейні, ставши абсолютним чемпіоном у легкій вазі та успішно захистивши титули від зазіхань українця Василя Ломаченка, вирішив піднятися до першої напівсередньої ваги, а тому зробив свої пояси вакантними.

Хейні був регулярним чемпіоном WBA, тож йому основний титул дістався без бою. Власники решти титулів визначаться на рингу, зокрема, за пояс IBF вищезгаданий Ломаченко боксуватиме з колишнім абсолютом Джорджем Камбососом з Австралії.

У період з 2018 по 2020 роки Ломаченко володів поясом WBA Super. Програв його він у 2020-му одноголосним рішенням суддів американцеві Теофімо Лопесу. Останній пізніше втратив титул у бою проти Камбососа.

Нагадаємо, Джервонта Девіс останній бій провів у квітні цього року, нокаутувавши Раяна Гарсію. У липні Джервонта вийшов із в’язниці Балтімора, де провів 44 дні через порушення умов свого домашнього арешту.