Без болі та з гарним настроєм: стан здоров'я легендарного Пеле після видалення пухлини

Легендарний футболіст Пеле відновлюється від операції. Усі сподіваються, що бразилець вже незабаром зможе повернутись додому.

Все стабільно

Донька легенди футболу розповіла про стан здоров'я батька. Келлі написала пост на сторінці в інстаграмі, у якому звернулась до уболівальників.

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Келлі подякувала усім за підтримку. Дівчина подівається, що вже незабаром лікарі дозволять виписати її батька додому.

Стан здоров'я Пеле – стабільний. Бразилець з гарним настроєм відновлюється від хірургічного втручання.

Що сталось із Пеле

Новини про погіршення стану здоров'я 80-річного Пеле стають все частішими. Колишній футболіст має проблеми з нирками і передміхуровою залозою. Також у нього виникли ускладнення після операції із заміни тазостегнового суглоба.

На початку вересня Пеле видалили пухлину. Однак вже після операції футболіст сам звернувся до фанатів в інстаграмі та подякував їм за теплі слова.

Текст із інстаграму Келлі Насіменто

Я хотіла подякувати вам від щирого серця за всі повідомлення з підтримкою, які ви мені надіслали. Він відчуває себе добре після операції, у нього немає болю і гарний настрій (дратує, що він може їсти тільки желе, але наполегливо продовжувати!).

Через день або два він переїде з палати інтенсивної терапії в звичайну, а потім його випишуть додому. Він сильний і впертий, і за підтримки та турботи блискучої команди докторів і всієї любові, енергії і світлі, які посилає світ, він подолає всі.