У лютому 2021-го після хіміотерапії почалася ремісія. Вже влітку став гравцем Шахтаря з Караганди, за який дебютував 12 вересня.

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Що відомо про Кузіна

22-річний канадський футболіст в з 2017-го по 2019 рік грав за Оболонь і був якийсь період в СК Дніпро-1. У 2020 році підписав контракт з датським Ольборгом, але в тому ж році Кузіна діагностували рак кісток. Контракт з датським клубом був розірваний.

Араміс Кузін народився в 1998 році в Торонто. Він син Ігоря Кузіна – колишнього баскетболіста київського Будівельника і юнацької збірної України з баскетболу.