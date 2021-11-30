Без Білодід та Зантараї: українські дзюдоїсти здобули лише одну медаль на гран-прі в Абу-Дабі

Завершився останній гран-прі сезону в Абу-Дабі з дзюдо. Збірна України завоювала лише одну нагороду.

Єдина медаль в останньому гран-прі сезону

Відразу 11 українських дзюдоїстів змагались за медалі в останньому гран-прі сезону. Участь у турнірі взяли 223 учасники з 41 країни світу.

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Хто представляв Україну

Дільшот Халматов, Олег Вередиб (обидва до 60 кілограмів)

Каро Марданян та Богдан Ядов (обидва до 66 кілограмів)

Артем Хомула (обидва до 73 кілограмів)

Геворг Манкуян та Сергій Крівчач (до 81 кілограмів)

Віталій Шепель (до 90 кілограмів)

Євгеній Балєвський (понад 100 кілограмів)

Анастасія Антипіна (до 63 кілограмів)

Анастасія Турчин (до 78 кілограмів).

Серед 11 українців медаль країні приніс лише 25-річний Богдан Ядов. На своєму шляху до бронзового фіналу дзюдоїст був сильнішим за суперників із Франції та Узбекистану. Переможну ходу зіпсував росіянин. Ядов утриманням здолав представника Молдови Раду Ізвореану, отримавши оцінку ваза-арі.

Це його друга медаль на гран-прі. Першу здобув ще у 2019 році у Баку (Азербайджан).

Відео бронзової сутички Ядова

Відразу декілька українських дзюдоїстів зупинилась за крок від третього місця. За підсумками гран-прі Україна посіла 19-ту позицію у загальному медальному заліку. Лідером рейтингу стала Росія – 2 "золота", 4 "срібла" та 2 "бронзи".

На другій сходинці розташувалась Велика Британія, яка має у своєму активі 7 нагород. А трійку лідерів замкнула Монголія – 5 медалей.

Наступне гран-прі з дзюдо відбудеться вже у 2022 році – 5 – 6 лютого у французькому Парижі.