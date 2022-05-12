Бейсбольний м'яч із автографом Зеленського продали на аукціоні за 50 тисяч доларів

Все більше спортивних лотів з'являється на благодійних аукціонах. Одним із таким був бейсбольний м'яч із особистим підписом Володимира Зеленського, який став еталоном мужності на чолі країни.

Лот від глави держави

Ще один лот зібрав кругленьку суму на потреби українського народу, який продовжує страждати від російської агресії. Володимир Зеленський безпосередньо долучився до одного з таких благодійних аукціонів.

Цікаво прочитати Легендарний Кантона підтримав паб у Львові, який названий на його честь

Президент України підписав бейсбольний м'яч, який був виставлений на аукціон. Завдяки щедрим ставкам за м'ячик із автографом Зеленського полетів за 50 тисяч доларів.



Бейсбольний м'яч із автографом Зеленського / Скриншот із AP

Аукціоніст RR Auction of Boston запевнив, що не очікували такої боротьби за цей лот. Він перевершив усі прогнози.

Частина цих коштів буде витрачена на біженців, які вимушено покинули рідну домівку через війну в Україні. RR Auction зробить від себе пожертву у розмірі 15 тисяч доларів.

Продавець Ренді Каплан також зробить свій фінансовий внесок. Однак наразі невідомо про яку суму йде мова. Усі зібрані кошти підуть на рахунку організацій, які займаються гуманітарною допомогою для України.

Не дивно, чому саме цей лот зібрав стільки грошей. Володимир Зеленський з першого дня повномасштабного вторгнення став справжнім прикладом не лише для країни, а й для цілого світу. Майже усі іноземні країни захоплюються мужністю та витривалістю очільника України.

Зеленський не покинув країну у біді, хоча мав пропозиції виїхати за кордон, але залишився у Києві, щоб разом із українцями та ЗСУ наближати перемогу України над Росією.

Спортсмени, їх лоти зібрали солідну суму для України

Чимало українських спортсменів, колекціонерів вже з 24 лютого почали виставляти власні речі на аукціон. Серед них можна помітити раритетні та легендарні футболки, бейсболки, м'ячі з автографами та навіть олімпійські медалі.

Щодо нагород із Олімпіади, то одним із перших, хто віддав її на аукціон став бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна. Львівський каратист продав свою медаль за понад 20 тисяч доларів. Переможцем став японець, який захотів повернути нагороду українцю, а гроші за неї витратити на потреби України.

Українські футбольні гранди Шахтар та Динамо виїхали за кордон, щоб провести благодійне турне на підтримку рідної країни. Обидва клуби заробили для України солідні суми грошей. Динамо продовжує проводити благодійні матчі далі.