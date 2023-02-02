Курйозний автогол Барселони не врятував Бетіс від поразки: відеоогляд матчу

У середу, 1 лютого, Барселона зіграла на виїзді проти Бетіса у перенесеному 17-му турі іспанської Ла Ліги. Того вечора забивали лише підопічні Хаві.

Бетіс – Барселона 1:2

Голи: Рафінья, 65, Левандовський, 80, Кунде, 85 (авт.)

Вилучення – Карвалью, 90+5 (Бетіс)

Вже на старті поєдинку чудовий момент змарнували гості. Рафінья наздогнав передачу з глибини поля, ефектно хитнув суперника та з гострого кута пробивав по воротах Бетіса – голкіпер був на місці. Однак суддя угледів офсайд у Рафіньї, пише 24 канал.

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Господарі відповіли своїм моментом наприкінці першої 10-хвилинки. Іглесіас вирізав шведою на Енріке, але удар Луїса заблокував захисник Барселони. М'яч після рикошету ледь все одно не залетів у володіння тер Штегена.

Левандовський найкраще зіграв на другому поверсі після подачу з кутового. Роберт не зміг повноцінно дотягнутись до м'яча та ще й у боротьбі отримав по обличчю.

На 18-й хвилині Педрі не реалізував вихід віч-на-віч, голкіпер Бетіса вийшов переможцем із цієї дуелі.

Бетіс відповів двома неточними ударами з-за меж штрафного майданчика каталонців.

На 33-й хвилині м'яч таки побував у воротах "зелено-білих", але забив Рафінью з офсайда. Знову положення поза грою у бразильського футболіста Барселони.

Другий тайм розпочався з потужного пострілу від Педрі, який потягнув голкіпер Бетіса, а на добиванні не було нікого, окрім захисників "зелено-білих".

На 65-й хвилині рахунок таки відкрили гості з Каталонії. Команда Хаві швидко розіграли штрафний, Бальде прострілив на дальню стійку, де передачу замкнув Рафінья. Нарешті бразильцю з другої спроби вдалось забити за усіма футбольними правилами – 0:1.

Забивали виключно каталонці

В останній 10-хвилинці основного часу фанати побачили аж два голи та вилучення. Спершу на 80-й хвилині Араухо вистрибнув найвище після подачі з кутового, але з ударом у захисника не склалось. Але на цьому атака не закінчилась. Той відлетів у ноги Левандовського, який впритул розстріляв володіння Сілви. Рахунок став 0:2 на користь каталонського клубу.

Через п'ять хвилин господарі відквитали один гол, але не без допомоги титулованого суперника. Кунде зрізав м'яч у власні ворота після передачі з флангу. Тер Штеген не очікував такого відскоку від флангового захисника. Не можуть забити футболісти Бетіса, так допоможе Барселона – 1:2.

На п'ятій компенсованій до матчу хвилині Карвалью отримав вилучення, але це вже ніяк не повпливало на підсумковий результат – 1:2, перемога Барселони.

Каталонський клуб продовжує бути лідером Ла Ліги. Після 19 зіграних матчів підопічні Хаві набрали вже 50 очок, що на 8 балів більше, аніж має Реал, який йде другим.

Бетіс із 31 пунктом посідає 6-те місце.

Бетіс – Барселона: відеоогляд матчу