Получив би "на горіхи" від українця: фанат Кадирова хоче побитись проти Усика

Спершу Артур Бетербієв запропонував можливому супернику Усика свою допомогу. Тепер російський боксер, який виступає за Канаду, захотів поєдинку проти Олександра.

Артур Бетербієв хоче побитись проти Олександра Усика. Хоча спершу російський боксер, який виступає під прапором Канади, лише заявив, що може вдарити українця по приколу, з імітувавши рух плечем.

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Бетербієв: Я дуже радий, якщо цей бій пройде у професіоналах

Боксер із Росії, який є палким прихильником одного з ватажків терористів Рамзана Кадирова, запропонував свою допомогу Тайсон Ф'юрі у підготовці до бою з Усиком. Бетербієв готовий доєднатись до тренувального табору "Циганського короля", якщо це потрібно буде британцю.

Бетербієв навіть заявив, що може навчити чогось Усика. Дуже смілива заява від росіянина.

Я дуже радий, якщо цей бій пройде у професіоналах. Впевнений, що можу дати Усику хороший бій. Не хочу говорити, що обов'язково поб'ю його, навіть якщо це так, говорити не хочу. Можу його навчити деяким речам,

– сказав росіянин.

Відзначимо, що Усик та Бетербієв тричі зустрічались на одному ринзі у любителях. У пасиві Усика таки є одна поразка від Бетербієва. Єдине фіаско українця було ще у далекому 2007-му. Після чого Олександр двічі перемагав російського боксера – на чемпіонаті світу-2011 в Баку і Олімпійських іграх-2012 у Лондоні.

28 січня на арені OVO Arena Wembley у Лондоні Бетербієв проведе бій проти Ентоні Ярда . У андекарді свій поєдинок проведе українець Артем Далакян. Його суперником буде боксер із Коста-Рики Девід Хіменес.

У 2023 році Усик повинен побитись за абсолют проти Ф'юрі, але перешкодою може стати рішення WBA. Асоціація призначила Олександру обов'язкового суперника на захист поясу WBA. Ним став Даніаль Дюбуа.