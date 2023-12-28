Відмова не лякає "чорних орлів": Луческу не хоче працювати у турецькому гранді

Мірча Луческу продовжує насолоджуватись життям поза тренерським містком. Водночас у пресі продовжують підігрівати інтерес до нового місця роботи колишнього наставника київського Динамо.

3 жовтня 2023 року Мірча Луческу покинув тренерський місток київського Динамо та від того моменту перебуває без роботи. Наставник повернувся до буденних речей у рідній Румунії, але не збирається ставити крапку на тренерській кар'єрі.

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Не готовий повертатись до "колишніх"

"Містер" запевняв, що ще має сили та бажання, аби очолити новий клуб. Одним із тих, хто хоче бачити Луческу у технічній зоні є турецький Бешикташ. У турецькому гранді вважають Мірчу ідеальним кандидатом на цю посаду у команді, адже румунський спеціаліст добре знайомий із місцевим футболом.

Але не все так гладко складається для Бешикташа. Колишній тренер Динамо відмовляється приймати пропозицію турецького клубу по ходу сезону. Навіть відмова не лякає турків, які готові переконати "Містера" перебратись у їх клуб, зробивши ще одну пропозицію для Мірчі.

Луческу вже працював у Бешикташі із липня 2002-го по травень 2004-го. Команда під його керівництвом провела 89 матчів. Також румунський тренер свого часу очолював Галатасарай (106 зустрічей) та збірну Туреччини (17 поєдинків). Здобув із турецькими клубами 3 трофеї.

Бешикташ, який цікавиться "Містером" після 17-ти турів йде на 5-му місці у турнірній таблиці турецької Суперліги, набравши 29 балів.

Також Луческу приписували великий інтерес із рідної Румунії, а зокрема із бухарестського Динамо. Також у ЗМІ були чутки про збірну Румунії та французький Ліон. Однак від усіх чуток Луческу відрікається.