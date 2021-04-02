Бешикташ хоче підписати нападника Динамо Родрігеса

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Турецький Бешикташ не проти поповнитись ще одним гравцем Динамо. Представники клубу поклали око на нападника Жерсона Родрігеса.
Клуб незадоволений роботою раніше взятого в оренду Дженка Тосуна з англійського Евертона. Тому турецький гранд звернувся за підсиленням до Динамо.
Цікаво Після феєрії у відборі ЧС-2022: легіонер Динамо потрапив у команду тижня FIFA 21
Представники Бешикташа готові оформити трансфер нападника збірної Люксембургу до кінця цього сезону. Єдина перешкода у цьому може стати фінансові забаганки сторін.
За турецьку команду вже грає з січня 2018 року колишній захисник киян Домагой Віда. Хорват є стабільним гравцем основного складу та провів у цьому сезоні 28 поєдинків, у яких забив 5 м'ячів.
Після приходу у Динамо Мірчі Луческу гра люксембуржця стала кращою. Це додало йому впевненості у національній команді. У матчі відбору на чемпіонат світу-2022 Родрігес забив переможний гол у ворота Ірландії. А вже у наступній зустрічі за збірну шокував португальців. Така гра дозволила Жерсону потрапити у символічну команду тижня від FIFA 21.Свою статистику результативності нападник може покращити вже у неділю, 4 квітня, у матчі УПЛ проти Олександрії.