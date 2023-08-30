Матч Динамо проти Бешикташу в Україні покажуть безкоштовно: повний список трансляцій

Київське Динамо в четвер, 31 серпня, зіграє матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти Бешикташу. Гра відбудеться в Стамбулі. Матч Бешикташ – Динамо буде доступний до перегляду і в Україні

Перший матч між Динамо та Бешикташем відбувся 24 серпня в Бухаресті. "Динамівцям" вдалося двічі протягом матчу відігратися після пропущених м'ячів. Але третій гол суперник забив вже у компенсований арбітром час. Тож саме Бешикташ здобув перемогу.

До теми Шанси не мізерні, але перемога буде вважатися дивом: що очікувати від матчу Динамо з Бешикташем

31 серпня Динамо проведе матч в Стамбулі проти Бешикташу. Киянам обов'язково потрібно перемагати в основний час. Інші результати українську команду не влаштують, адже означатимуть поразку за сумою двох матчів. Відтак закінчення виступів в єврокубках в цьому сезоні.

Матч Бешикташ – Динамо розпочнеться о 21:00.

Дивитися матч Бешикташ – Динамо в Україні можна буде в декілька способів. По телебаченню гру транслюватиме канал "2+2". Дивитися онлайн матч Бешикташ – Динамо можна буде в ютубі на клубному каналі Динамо або на FootballHub. Сайт 24 Каналу проведе онлайн-трансляцію матчу Бешикташ – Динамо.

Бешикташ – Динамо онлайн-трансляція