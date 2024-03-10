У Німеччині застрелили ексчемпіона Європи з боксу: жахливі деталі інциденту

Двоє зловмисників випустили кулі у колишнього боксера Бесара Німані, коли той виходив із перукарні. Для косовара це вже не перша перестрілка в житті

В середині лютого в Німеччині загинули двоє молодих українських баскетболістів. 17-річний Володимир Єрмаков та 18-річний Артем Козаченко стали жертвами вуличної бійки в Ессені.

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Вбивство біля перукарні

Тепер же трагічний інцидент стався у місті Білефельд. Німецькі ЗМІ повідомили, що був застрелений колишній боксер косовсько-албанського походження Бесар Німані.

38-річний спортсмен отримав кулю, коли виходив із перукарні. Одна із них потрапила у машину каршерингу, яка була припаркована поруч. Лікарі намагались врятувати життя Бесара, але невдало.

Центр міста був одразу оточений поліцією. Втім двом зловмисникам вдалось втекти з місця злочину. Повідомляється, що Німані жив у Білефельді майже 30 років.

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Що відомо про Німані

За свою професійну кар'єру з 2011 по 2018 роки косовар встиг провести 27 поєдинків, з яких 26 виграв (22 – нокаутом). Німані завойовував титул інтернаціонального чемпіона IBF та чемпіона Європи IBF у напівсередній вазі.

Це вже не перший замах на Бесара. У 2013 році боксер став учасником перестрілки, за підсумками якої отримав по кулі у стегно та коліно. Також Німані заарештовували за підозру у домашньому насильстві над дружиною.

Втім звинувачення не підтвердились і косовара відпустили. Загалом у Бесара за останні десять років народилось троє дітей – син та дві доньки.