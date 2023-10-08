Приберегли свій діамант: Почеттіно пояснив, чому Мудрик мало зіграв у переможному матчі

Лондонський Челсі здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Англії. На останні хвилини матчу на полі з'явився український вінгер Михайло Мудрик.

Команда Маурісіо Почеттіно поступово набуває впевненості. У матчі 8-го туру АПЛ "сині" на виїзді розгромили Бернлі з рахунком 4:1.

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Мудрик відновився від травми

Михайло Мудрик з'явився на полі на 83-й хвилині поєдинку, коли справа була вже зроблена. Після матчу головний тренер Челсі пояснив, чому найдорожчий український футболіст отримав так мало ігрового часу.

"Що стосується Михайла, то в понеділок в матчі з Фулхемом він відіграв 45 хвилин і відчув біль у чотириголовому м'язі стегна.

Він повністю відновився, але ми подумали, що нам не варто ризикувати ним, тому він почав матч на лавці запасних з можливістю вийти на заміну і змінити гру", – сказав Почеттіно.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Михайло Мудрик зіграв 8 матчів за "синіх", у яких відзначився 1 забитим голом.

Челсі після 8 зіграних турів розташувалися на 11-й позиції в АПЛ. На рахунку команди Почеттіно 11 залікових пунктів.

В наступному матчі, який відбудеться 21 жовтня, Челсі зіграє проти Арсеналу. Тож уболівальників очікує чергове "українське дербі" в АПЛ.

Відеоогляд матчу Бернлі – Челсі