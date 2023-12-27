Скандал в АПЛ: воротар збірної Німеччини штовхнув хлопчика під час матчі – фото

Бернд Лено не стримав емоцій через невдалий матч Фулхема проти Борнмута. Німець вимістив злість на болбої, який, на його думку, затягував час.

В чемпіонаті Англії 2023-2024 цього тижня проходять матчі 19 туру АПЛ. В одному із них Борнмут впевнено переграв Фулхем з рахунком 3:0.

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Лено зірвався

Під час гри стався скандальний інцидент із воротарем лондонців Берндом Лено. Наприкінці другого тайму за рахунку 2:0 німець вирішив штовхнути болбоя.

Кіпер вважав, що хлопчик з м'ячем затягує час, а він хотів відновити матч якомога швидше. Цікаво, що у Бернда вже була жова картка, але суддя вирішив не вилучати його з поля.





Бернд Лено штовхає болбоя / скріншот

Після інциденту арбітр попросив всіх болбоїв відійти від ліній поля. Стадіон же почав освистувати Лено при кожному дотику, але німець під час однієї з пауз підійшов до хлопця та вибачився за емоції.

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Хай там як, але на кіпера може чекати суворе покарання. Схожий інцидент трапився із Еденом Азаром у півфіналі Кубка ліги 2012-2013 між Челсі та Свонсі. Тоді бельгієць отримав триматчеву дискваліфікацію.

Що відомо про Бернда Лено