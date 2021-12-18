Берінчик виїхав на машині на бій проти Чанієва: відео появи боксера в ринзі

18 грудня 2021 , 23:16
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Джерело:

24 канал

Український боксер Денис Берінчик знову ефектно з'явився у ринг. Денис виїхав на бій проти росіянина Іси Чанієва на машині.

Яскравий вихід Берінчика

Денис виїхав на авто в яскравому жовтому костюмі та капелюсі. При цьому Берінчик розкидав по залу, ймовірно, подарунки.

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Денис Берінчик вийшов у ринг під пісню Thunderstruck легендарного гурту AC/DC.

Відео появи Берінчика у ринг

Берінчик побив Чанієва

Для Берінчика бій проти Іси Чанієва – 16-й на професійному ринзі. 33-річний українець успішно провів 6-й захист поясу WBO International.

Поєдинок проти Чанієва тривав усі 12 раундів. Боксери влаштували жорсткий бій, пропускаючи багато важких ударів.

У підсумку непереможний Денис виграв одноголосним рішенням суддів.

До уваги. У рамках вечору боксу в Броварах відбулося ще декілька поєдинків. Результати боїв –  за посиланням.
Автор: Михайло Гема