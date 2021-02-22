Український боксер Денис Берінчик офіційно отримав наступного суперника: дата бою

Непереможний український боксер Денис Берінчик 21 березня повернеться у ринг. Володар титул інтернаціонального чемпіона WBO у легкій вазі проведе 15 бій на професійному ринзі.

32-річний Денис Берінчік проведе наступний поєдинок проти чилійця Хосе Санчеса.

Варте уваги Чекаємо повернення: 44-річний Володимир Кличко показав відео зі спарингу

Поєдинок між Берінчиком та 36-річним Санчесом відбудеться у Броварах 21 березня. Денис вп'яте буде захищати титул інтернаціонального чемпіона WBO.

Перший бій Берінчика у 2021 році

Суперником Дениса міг стати Еммануелем Тагое з Гани. Сам Берінчик розповідав, що сторони вели перемовини. Схоже, що лідерам рейтингу WBO не вдалося домовитися.

Для українця поєдинок проти Санчеса стане першим за 5 місяців. Попередній бій українець провів у жовтні 2020-го. Тоді Денис у Броварах здолав румуна Віорела Сіміона.

Денис переміг достроково, адже після сьомого раунду Сіміон відмовився продовжувати бій.

Що відомо про Санчеса?