Берінчик розпочав підготовку до поєдинку з Менді: коли боксери вийдуть на ринг

Український боксер Денис Берінчик анонсував свій майбутній поєдинок. Він вийде на ринг вже цього листопада.

Коли відбудеться бій Беринчика з Менді

Майбутнім суперником Берінчика стане володар титулу EBU Іван Менді. Цей поєдинок відбудеться 26 листопада.

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Підготовка вже почалася,

– написав Денису своєму інстаграмі.

Раніше промоутер Олександр Красюк розповів, чому українцю потрібен цей поєдинок. За його словами, уразі успішного виступу на Берінчика очікує поєдинок за звання чемпіона світу.

Нагадаємо, що ще декілька місяців тому Денису було не до боксу. У перші дні повномасштабного вторгнення боксер вступив до лав територіальної оборони Києва. Декілька місяців поспіль він допомагав українським військовим, зокрема, їздив на Харківщину та Сумщину.

Останній свій бій Берінчик провів у грудні минулого року. Денис переміг росіянина Ісу Чанієва та захистив чемпіонський пояс WBO International.

Його суперник востаннє виходив на ринг у квітні 2022-го. Тоді Менді здобув вакантний пояс EBU, перебоксувавши італійця Джанлуку Челью.