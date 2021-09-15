Берінчик повернеться в бокс і може побитися з колишнім суперником Ломаченка

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів про плани непереможеного українського боксера Дениса Берінчика (15-0, 8 КО).

У липні Берінчик успішно дебютував в боях на голих кулаках, здобувши перемогу над ексбійцем UFC Артемом Лобовим. Що стосується професійного рингу, то в останній раз українець боксував на початку весни, забивши в третьому раунді чилійця Хосе Санчеса.

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"Угода Дениса Берінчика з нашою компанією була підписана на 5 років з можливістю продовжити співпрацю ще на два роки. Наше завдання – зробити його чемпіоном світу. Боксер приносить гроші промоутеру тільки коли він стає чемпіоном. Ми думали, що він буде боксувати у вазі 63 кг, але життя склалося так, що ми перейшли у вагу 61 кг. Це рішення було зважене і нам вдалося спланувати його кар'єру раціонально", – сказав Красюк.

Промоутер розповів про складнощі, які виникли в новій ваговій категорії.

"Склалися обставини, які ні від кого не залежать. У Теофімо Лопеса зараз всі пояси і він має обов'язкового претендента. Поки цей бій не відбудеться – інші претенденти на пояс не з'являться. Бій багато разів вже переносився і промоутерська компанія націлена провести спочатку цей бій. Поки бій Лопеса не відбудеться, Берінчик не зможе претендувати на чемпіонство", – заявив він.

Також Красюк розповів про найближчі плани Берінчика.

"В кінці листопада або початку грудня ми проведемо бій з суперником з топ-15. Нам потрібно закріпитися на позиціях, щоб бути офіційним претендентом", – сказав Красюк.

Берінчик переміг Лобова в останньому бою