Камуфляжний костюм та шабля: відео яскравого виходу Берінчика у ринг

Денис Берінчик завжди славиться своїми яскравими виходами на ринг. Бій проти Емануеля Наваррете не став виключенням для українського боксера.

Денис Берінчик проводить титульний двобій за версією WBO проти непростого суперника із Мексики. Український боксер знову приємно здивував своїм виходом у ринг, інформує 24 Канал.

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Крутий вихід від Берінчика

Цього разу костюм Берінчика був повністю камуфляжний, а у руках боксера була козацька шабля. Своїм виходом Денис під "Козацький марш" одразу ж завоював підтримку місцевої публіки у США.

Відео виходу Дениса Берінчика у ринг

Нагадаємо, що бій Берінчика вже є другим великим поєдинком за участь українських боксерів за декілька годин. Вночі 19-го травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу з боксу у хевівейті.