Берінчик міг провести бій з Кемпбеллом перед поєдинком Джошуа – Усик

Денис Берінчик міг побитись в андеркарді бою Ентоні Джошуа – Олександр Усик. Поєдинок зірвався через ряд причин.

Чому Берінчик не побився перед боєм земляка

Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів про те, що відразу два українські боксери могли побитись напередодні бою Олександра. У нього були плани організувати поєдинки Митрофанова та Берінчика в андеркарді бою.

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Але ряд перешкод став на заваді проведенню поєдинку. На думку Красюка, проводити 8-раундовий бій Берінчику було б безглуздим рішенням. Денис повинен вийти на ринг у титульному поєдинку. 33-річний боксер завжди яскраво виходить на ринг, тому таке дійство заслуговує на окрему увагу.

Ми продаємо PPV на Велику Британію – головне джерело доходу. Андеркард будується таким чином, щоб впливати на кількість продажів трансляцій. Тому там повинні битися британці. Відповідно, суперником Дениса теж повинен був бути британець. Ми думали з приводу одного варіанту, але він пішов на пенсію,

– заявив промоутер.

Якби не було усіх цих проблем, то суперником українця міг би стати британець Люк Кемпбелл.

Ми про це думали. Ну і до останнього не було ясності щодо Берінчика через його поєдинку в кулачних боях, а часу було не так багато,

– відповів Красюк.

Останній бій Берінчика