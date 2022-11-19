Тренер Берінчика назвав патріотичну ціль на майбутній бій проти Менді

Денис Берінчик продовжує підготовку до поєдинку проти Івана Менді. Тренер українського боксера Єгор голуб назвав їх мету на наступний двобій.

Наставник Берінчика запевнив, що тренувальний процес минає під повним контролем та без травм. Все відбувається за запланованим графіком. Єгор Голуб розповів, що підготовка українця триває у Чорногорії, де погодні умови дещо кращі, аніж у засніженій Україні.

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Голуб: Налаштовуємось на усі 12 раундів

За словами тренера, підготовка Берінчика до наступного бою перебуває на фінальній стадії.

Голуб відзначив майбутнього суперника Дениса. Цікаво, що готувати Берінчику допомагав чемпіон світу Юрій Захарєєв, який став одним із спаринг-партнерів Дениса.

"Суперник досвідчений, за його плечима багато боїв, тому налаштовуємося на всі 12 раундів. Звісно, якщо буде можливість завершити бій раніше, ми це зробимо. Серед наших спаринг-партнерів і професійні боксери, і топові спортсмени з олімпійської збірної України. Один з них – чемпіон світу Юрій Захарєєв. Ми відбирали схожих за антропометрією бійців, які повторюють рухи нашого суперника. Як ви бачили, іноді навіть мені доводиться спарингувати з Денисом", – розповів Голуб.

Єгор Голуб назвав ціль, яку поставив перед собою Берінчик.

Наша мета – привезти в Україну новий титул, – чемпіона Європи за версією EBU та рухатися далі до титулу чемпіона світу,

– заявив Голуб.