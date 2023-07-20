Подвійний вечір боксу для України: Берінчик отримав опонента та поб'ється в андеркарді бою Усика

Для українських вболівальників боксу 26 серпня стане надзвичайно захоплюючим днем. Окрім бою Усика проти Дюбуа, у ринг також вийде і Денис Берінчик.

Українець офіційно отримав наступного суперника. У Вроцлаві Денис Берінчик поб'ється проти 31-річного шведського боксера.

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У Берінчика вже є успішний досвід проти майбутнього суперника

Як було раніше відомо, бій українського боксера відбудеться в андеркарді поєдинку Олександра Усика та Деніела Дюбуа. Тепер же стало віддомо ім'я його суперника. Ним став Ентоні Їгіт (27-3-1, 10 КО), який свій попередній бій провів 27 травня цього року, перемігши Джейкоба Квінна.

Українець же востаннє виходив у ринг 3 грудня 2022 року в Лондоні проти Івана Менді, де переміг одноголосним рішенням суддів. Після цього українець відмовився від поєдинку з 46-річним італійцем Еміліано Марсілі, що зробило вакантним його чемпіонський пояс EBU.

. Суперники вже зустрічалися у ринзі. На Олімпіаді в Лондоні у 2012 році Берінчик в 1/8 фіналу переміг шведа та, у результаті тих змагань, став віцечемпіоном, поступившись лише у фіналі кубинцю Роніелю Іглесіасу Сотолонго.