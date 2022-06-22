Бере участь у найбільшій битві свого життя, – Льюїс захоплений мужністю Кличка

21 червня було 19 років тому, як Леннокс Льюїс технічним нокаутом переміг Віталія Кличка. Британець не пригадував цю дату, а віддав шану колишньому українському боксеру.

Льюїс: Вимагає іншого рівня відваги та любові

56-річний у минулому чемпіон світу присвятив публікації в інстаграмі Віталію Кличку. Леннокс Льюїс висловив свою підтримку меру Києва, який пліч-о-пліч із українським народом захищає країну від ворога.

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Колишній британський боксер зауважив, що не буде публікувати жодних згадок про річницю своєї перемоги над українцем. Льюїс запевнив, що Кличко-старший бере участь у найбільшій битві у його житті. Колишній суперник захоплений вчинком Віталія, додавши красиву чорно-білу світлину легенди боксу.

Жертви, на які він пішов, щоби служити своїм громадянам, викликають не просто повагу, а й захоплення. Щоб вийти на боксерський ринг, потрібно мати велику мужність. Як бійці ми знаємо, що кожен бій може бути нашим останнім. Але мужність відстоювати свою країну та громадян вимагає іншого рівня відваги та любові. Я вітаю тебе, мій друже. Нехай Бог береже тебе і благословить на мир, любов та щастя,

– написав Леннокс Льюїс.



Льюїс захоплений Віталієм Кличком / Фото з інстаграму британця