Бензема забив унікальний гол у матчі з Атлетіком: переможний дубль француза врятував Реал
Джерело:24 канал
Мадридський Реал у матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії переміг Атлетік у Більбао. Вже до сьомої хвилини гості вели з рахунком 2:0.
Атлетік – Реал Мадрид 1:2
Голи: Бензема, 4, 7 – Сансет, 10
Результат, що став підсумковим, оформився вже в перші 10 хвилин матчу. У підсумку Реал здобув важку перемогу над Атлетік.
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Ще з самого початку матчу нападник Реала Карім Бензема відзначився забитим дублем. Француз забив на 4-тій хвилині матчу феноменальний гол. М'яч по неймовірній траєкторії залетів у ворота Хулена Агірресабали.
Відео шедевру
Через три хвилини Бензема відзначився ще одним забитим м'ячем.
Відео другого голу Реалу
Цей дубль дозволив Реалу оформити 14-ту перемогу у Ла Лізі.
Господарі поля відповіли суперникам на 10-й хвилині матчу. Сансет відзначився забитим голом. Проте більше клубу з Більбао забити не вдалося.
Відео голу іспанцяДо слова. Реал продовжує лідирувати в чемпіонаті. Відрив від найближчого суперника – Севільї становить 8 очок. проте мадридці зіграли на один матч більше.