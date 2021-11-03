Бензема забив Шахтарю 1000-ий гол Реала у Лізі чемпіонів: відео
3 листопада 2021 , 20:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Мадридський Реал 3 листопада приймає донецький Шахтар у матчі 4 раунду групового етапу Ліги чемпіонів. Рахунок у зустрічі було відкрито вже на 14-й хвилині.
Реал вийшов вперед завдяки голу капітана Бенземи. Марлон грубо помилився, далеко відпустивши м'яч у своєму штрафному майданчику після пасу Трубіна, його обікрав Вінісіус і зліва викотив на порожні ворота Бенземі.
До слова Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Відео голу Бенземи
Цей гол став 1000-им для мадриського клубу у Лізі чемпіонів. Раніше цієї позначки ніхто не досягав.
Реал – Шахтар: перед матчем
- Історія протистоянь між цими клубами налічує 5 матчів. У трьох із них перемогу святкував "Королівський клуб", у двох інших зустрічах переможцями виходили донеччани. Шахтар добре знає, як перемагати "вершкових" на їх полі у Мадриді.
- У жовтні 2020 року донецький клуб вирвав виїзну звитягу у Лізі чемпіонів із рахунком 2:3. Тоді за "гірників" відзначились Тете, Манор Соломон, ще одне взяття воріт мадридців у пасиві захисника Реала Варана, який відзначився автоголом.
- Після трьох турів Шериф несподівано лідирує у групі D. На другому місці йде Реал – 6 очок. Шахтар із одним пунктом замикає таблицю. До найближчого конкурента, яким є Інтер, лише три очки. Але у такі складній групі, це не лише три бали, а аж три пункти.