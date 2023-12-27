Бензема розлютився: зірковий форвард видалив свій акаунт через поразку від команди Роналду

Французький нападник Карім Бензема переїхав до чемпіонату Саудівської Аравії в статусі суперзірки. Проте місцеві вболівальники створюють чимало проблем володарю "Золотого м'яча" 2022.

Чинний чемпіон саудівської Про-ліги Аль-Іттіхад в матчі 17-го туру зазнав ганебної домашньої поразки від Аль-Насра з рахунком 2:5. Весь поєдинок у складі чемпіонів відіграв Карім Бензема, пише 24 Канал.

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Нерви Бензема не витримали

"Тигри" першими відкрили рахунок у матчі: з подачі Бензема забив Хамдалла. Проте потім Аль-Наср розгромив господарів. Причому дублем відзначився колишній партнер Каріма по Реалу Кріштіану Роналду.

Після ганебної поразки місцеві вболівальники розкритикували француза. На їхню думку, форвард, який отримує астрономічну зарплату, грає недостатньо ефективно.

Через нищівну критику Бензема видалив свій акаунт в інстаграмі, на який було підписано понад 76 мільйонів осіб.

Видалений акаунт Бензема в інстаграмі

Карім Бензема в Саудівській Аравії