Бензема уникне ув'язнення на 5 років у справі про шантаж Вальбуена
Джерело:GFFN
Нападник Реала Карім Бензема постав перед судом у справі про шантаж колишнього гравця збірної Франції Матьє Вальбуена. Бензема загрожувало 5 років ув'язнення, проте гравець Реала уникне серйозного покарання.
Бензема може отримати умовний термін
Прокурор попросив для Бензема 10 місяців в'язниці умовно. Також форварду Реала доведеться заплатити штраф у розмірі 75 тисяч євро.
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Максимальне покарання для Бензема могло бути ув'язнення терміном на 5 років.
Деталі справи
У Франції 20 жовтня розпочалися судові слухання у справі про шантаж Матьє Вальбуена. У 2015 році зловмисники погрожували Вальбуена опублікувати відео інтимного характеру.
У цій справі Бензема звинувачують у тому, що він був посередником між злочинцями та Вальбуена.
Бензема не прибув на суд 20 жовтня через те, що готується у складі Реала до матчу з Барселоною у чемпіонаті Іспанії (24 жовтня). Постраждалий Вальбуена заявив, що буде добиватися справедливості.
- Через скандальну справу Бензема та Вальбуена були виключені зі збірної Франції. Футболісти пропустили домашнє для Франції Євро-2016 та переможний для команди ЧС-2018.
- Тільки перед Євро-2020 наставник франції Дідьє Дешам наважився повернутися Бензема у команду. Вальбуена наразі виступає у Греції за Олімпіакос.