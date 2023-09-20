Ледь не нокаутував суперника: Трубін "привіз" пенальті у матчі Бенфіки в Лізі чемпіонів – відео

Бенфіка дуже складно розпочинає свій шлях у груповому раунді Ліги чемпіонів. Анатолій Трубін заробив пенальті у свої ворота.

Український голкіпер отримав місце у старті Бенфіки, але вже на другій хвилині провалився у грі на виході. Замість м'яча Трубін обома руками вдарив у голову центрбека Зальцбурга Павловича. Суддя без вагань витягнув жовту картку для Анатолія та вказав на 11 метрів, повідомляє 24 Канал.

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Зіпсований дебют українця за "орлів" в ЛЧ

На щастя, Конате пробив вище воріт.

Однак дебют Трубіна за португальський клуб у Лізі чемпіонів вже був точно підпсований.

Відео першого пенальті у ворота Трубіна

Щоправда, вже через 10 хвилин Бенфіка сама собі привезла ще одне пенальті. Захисник віддав назад у недодачу, м'яч перехопив суперник, перекинув Анатолія, який вийшов далеко із воріт. М'яч рукою вже на лінії володінь господарів зупинив Сілва.

Головний арбітр зустрічі вилучив Антоніу з поля та залишив "орлів" у меншості. Ще один 11-метровий екзамен чекав на українського голкіпера. Але цього разу фортуна не була на стороні колишнього воротаря Шахтаря.

Роко Шимич легко розвів Трубіна та м'яч по різних кутах португальських воріт, вивівши Зальцбург уперед 0:1. Саме з таким рахунком команди пішли на перерву.

Нагадаємо, що Трубін перейшов у Бенфіку 10 серпня 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2028 року. У минулому матчі Анатолій дебютував за новий клуб.